O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros enviou uma carta a desfiliar-se do PSD. O diplomata diz já não ter paciência para pacóvios, numa alusão a Rui Rio

António Martins da Cruz, antigo assessor diplomático de Cavaco Silva e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Durão Barroso, enviou esta sexta-feira uma carta ao secretário-geral do PSD a anunciar a sua desfiliação do partido.



"Não me revendo na orientação e prática política da atual liderança, e da maioria das figuras à sua volta, renuncio por este meio e a partir de hoje à condição de militante", escreveu na missiva a que a SÁBADO teve acesso.



Contactado pela SÁBADO, o diplomata recorda o seu passado de ligação ao partido. "Trabalhei nove anos com Cavaco Silva e depois no governo de Durão Barroso e nesse tempo não estava filiado. Estes senhores não aguentam a comparação", explicou. Depois de deixar as necessidades, acabou por se filiar no partido. Foi depois responsável do partido pelas Relações Internacionais, durante a liderança de Luís Filipe Menezes e pertenceu ao Conselho Estratégico do partido nos tempos de Pedro Passos Coelho.



Sobre os motivos da decisão, disse apenas: "Pensei nisso durante uns tempos e decidi hoje de manhã enviar a carta. Já não tenho paciência para pacóvios". O ex-ministro garante também não ter planos para se juntar a outra força política. "Vou ficar na minha vida", diz.