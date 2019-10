Novo governante faturou milhões com contratos no público

Nos últimos 10 anos, a Produções Fictícias (PF), empresa detida por Nuno Artur Silva, nomeado secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, ganhou milhões de euros através da celebração de contratos com entidades públicas. Só entre 2012 e 2014 assinou 14 contratos com a RTP para a produção de programas de cariz humorísticos, no total de 5,3 milhões de euros.