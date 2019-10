LeBaf Há 40 minutos

Parece mentira mas é verdade. Um indivíduo com intervenção direta na saúde humana, tem um comportamento com uma falta de profissionalismo Gigantesco e é-lhe permitido continuar a exercer. Mal de quem se cruza com ele. Tanto ele como os que o deixaram fazer isto, tinham que ser punidos exemplarmente. O mais certo é ninguém assumir isto...