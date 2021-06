Mealhada: Dissidentes do PS criam movimento independente para conquistar a Câmara

“Mais e melhor” quer retirar o PS do poder na Mealhada, cidade socialista desde 1981, sem interrupções. António Jorge Franco, ex-vereador socialista é o cabeça de lista do movimento independente que conta ainda com o ex-presidente da autarquia Carlos Cabral como candidato à Assembleia Municipal.