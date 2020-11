Colégios do GPS: Tribunal confirma arquivamento de antigo secretário de estado

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa no sentido de ilibar o ex-secretário de Estado da Administração Educativa José Manuel Canavarro da acusação de corrupção passiva, soube, hoje, a SÁBADO.

Um acórdão da autoria dos juízes desembargadores João Abrunhosa de Carvalho e Leonor Botelho tem o mesmo alcance em relação a um antigo titular da Direcção Regional de Educação de Lisboa (DREL), José Almeida.

Professor universitário, José Manuel Canavarro foi deputado à Assembleia da República (PSD), pelo círculo de Coimbra, e secretário de Estado da Administração Educativa no XVI Governo.

Ao antigo governante e ao ex-titular da DREL tinha sido deduzida pelo Ministério Público (MP), em 2018, acusação por corrupção passiva no âmbito de um processo atinente a colégios beneficiários de paralelismo pedagógico, pertencentes ao grupo empresarial GPS.

À luz da decisão instrutória, os arguidos António Calvete, Manuel Madama, António Madama, Agostinho Ribeiro e Fernando Catarino foram ilibados de terem corrompido, supostamente, o ex-governante e o antigo director regional.

Os cinco arguidos também não foram pronunciados pelo hipotético cometimento do crime de abuso de confiança qualificado.

Sem que, por ora, estejam agendadas as sessões da audiência, os gestores António Calvete e António Madama e os professores Fernando Catarino, Agostinho Ribeiro e Manuel Madama irão ser julgados por presumível autoria de crimes de peculato e de burla qualificada.

O grupo GPS terá recebido do Estado indevidamente cerca de 800 000 euros em "horas de cargo fictícias" ao abrigo de contratos de associação abrangendo colégios.

Tais horas correspondem a trabalho prestado em estabelecimentos de ensino mediante docência que não estava contemplada por contrato de associação (conceito por que se regia o apoio estatal ao ensino privado).

O sobredito grupo empresarial recebeu do Estado, entre 2005 e 2013, cerca de 300 milhões de euros.

No esquema de horas alegadamente fictícias descrito pelo MP estão envolvidos nove colégios do grupo beneficiários de contratos de associação com o Estado e vários outros estabelecimentos de ensino possuidores de ofertas formativas fora do âmbito do paralelismo pedagógico.

Os contratos de associação, que abrangiam os segundo e terceiro ciclos do ensino básico e o ensino secundário, estavam previstos por lei para suprir carências da rede escolar pública e permitir a frequência subsidiada pelo Estado em colégios particulares.

Os colégios beneficiários de contratos de associação tidos como servindo de ‘fachada’ para a cobrança de horas fictícias num período entre os anos lectivos de 2004 -2005 e 2009 -2010 são o de Infante Santo, de Miramar, de D. Leonor, de Frei Cristóvão, de Santo André, de Quiaios e de S. Mamede, o Instituto de Almalaguês e o Instituto Vasco da Gama.

As horas cobradas indevidamente por estes colégios terão sido usadas para pagar o trabalho dos professores em outros colégios e escolas profissionais do grupo GPS, como a Escola Tecnico-Profissional do Ribatejo, a Escola Tecnico-Profissional de Cantanhede, o Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz / Soure, entre outros.

Nos mapas enviados às direções regionais de Educação na área de implantação destes colégios foram indicadas horas de serviço prestadas por docentes em apoio a alunos, direcções de turma, direcções de ciclos e departamentos escolares, assessoria de direcção, entre outros aspectos, nos nove colégios em causa, que se traduziam, nos contratos de associação, "numa bonificação" no máximo de oito horas semanais por turma, que não foram de facto desempenhadas, mas, ainda assim, pagas pelo Estado.