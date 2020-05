Venda de Escola Profissional ao Grupo GPS provoca demissão no PS

Segundo a acusação, os arguidos administradores, entre 2005 e 2013, acederam a verbas públicas recebidas do Estado, no âmbito de contratos de associação, desviando dos colégios beneficiários cerca de 30 milhões de euros para empresas terceiras por si dominadas e para os seus patrimónios pessoais, através de um esquema de empréstimos e de facturação, gerando fluxos financeiros entre contas bancárias de empresas do grupo, permitindo assim a saída camuflada do dinheiro.

Os contratos de associação celebrados fizeram com que o Estado procedesse ao pagamento indevido de valores em dinheiro, a título de horas fictícias de cargo de professores, às quais não tinham direito, sustenta ainda a acusação.

Além disso, os agora acusados retiraram dos colégios que lhes competia administrar outros valores provenientes de receitas desses colégios, dos quais se apropriaram ilicitamente.

Um autarca do PS/Mealhada renunciou à qualidade de membro da Comissão Concelhia do partido em discordância com a venda da Escola Profissional do Município ao Grupo GPS, envolvido num processo judicial sobre suspeitas de corrupção soube, aNuno Veiga, que foi aluno da Escola de Vasconcellos Lebre, votou contra a homologação do negócio, por 491 mil euros, aprovada, no dia 23 de maio, pela Assembleia Municipal (AM), e a presidente do órgão de fiscalização da Câmara bairradina, Daniela Salgado, absteve-se.O PS/Mealhada, cuja Comissão Concelhia é presidida pelo líder do Município, Rui Marqueiro, possui maioria tangencial no universo de autarcas eleitos (21) para a AM e desfruta de mais seis assentos, correspondentes aos dos presidentes das juntas das freguesias do concelho.O líder da Junta de Casal Comba, Nuno Veiga, que declarou àfazer questão de pensar pela sua cabeça, entende que a Escola de Vasconcellos Lebre devia continuar a pertencer ao Município.Os oito representantes da coligação "Juntos pelo Concelho da Mealhada" na AM, um autarca da CDU e uma do Bloco de Esquerda também votaram desfavoravelmente.A decisão camarária de alienar a propriedade da Escola Profissional ocorreu depois de o executivo municipal ter tomado conhecimento que a comparticipação da Segurança Social, no montante de 15 por cento do projecto educativo, passou a ser suportada pela autarquia desde que, há ano e meio, o Município se tornou o único dono do estabelecimento de ensino."Se, por sermos entidade pública, não temos, injusta e inexplicavelmente, o apoio da Segurança Social (…), das duas uma: ou temos de explicar, todos os anos, aos munícipes, esta despesa de centenas de milhar de euros na Escola de Vasconcellos Lebre ou vendemos e asseguramos a continuidade do estabelecimento, com regras muito bem definidas, como a permanência da sede na Mealhada, a manutenção do nome, com os seus activos principais – o imóvel, os alunos e os professores – e apenas com a mudança da entidade proprietária", disse Rui Marqueiro, citado no portal da Câmara bairradina.Em março de 2018, o Ministério Público acusou cinco responsáveis do Grupo GPS por crimes peculato, corrupção, falsificação de documentos e burla.