Mau tempo: Troço do IP4 cortado e A24 condicionada por causa da neve em Vila Real

Na A24 já há um limpa-neves a proceder à limpeza da autoestrada.

O Itinerário Principal 4 (IP4) está cortado ao trânsito na zona da serra do Marão e a circulação está condicionada na Autoestrada 24 (A24) entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar por causa da neve, segundo a GNR.



IP4 cortado e A24 condicionada devido à neve em Vila Real PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

Num ponto de situação feito à agência Lusa às 09h45, a GNR de Vila Real disse que se o IP4 está cortado entre os nós da Campeã, concelho de Vila Real, e da Aboadela, concelho de Amarante, numa área que corresponde à serra do Marão.

Também a A24, embora transitável, estava condicionada pelas 09h45 por causa da acumulação de neve, com alguns camiões e automóveis parados ou atravessados na via entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar.

A GNR disse, no entanto, que nesta via há um limpa-neves a proceder à limpeza da autoestrada.

O distrito de Vila Real encontra-se em aviso vermelho por causa das previsões de queda de neve e, por precaução, as escolas e os transportes escolares foram suspensos hoje nos concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre, Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

O IPMA prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estão hoje sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) por causa da neve.

Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Leiria, Lisboa, Beja, Aveiro e Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho hoje e sábado por causa da agitação marítima forte.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANECP) colocou quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.

Este nível entrou em vigor às 16h00 de quinta-feira e termina às 23h59 de sábado.