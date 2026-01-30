Sábado – Pense por si

Mau Tempo. PSP alerta para falsas campanhas de solidariedade para ajudar vítimas

A PSP usou as rede sociais para apelar às pessoas que verifiquem sempre a origem de cada uma das iniciativas.

A PSP alertou esta sexta-feira a população para a circulação de falsas campanhas de solidariedade e angariação de fundos para as vítimas da passagem por Portugal continental da depressão Kristin, que deixou um rastro de destruição.

"A solidariedade é essencial, a burla não!", refere a PSP numa mensagem publicada nas redes sociais, na qual aconselha os cidadãos a "verificarem sempre a origem das iniciativas" e para doarem "apenas através de canais oficiais" e denunciarem às autoridades qualquer tentativa de burla.

A PSP anuncia ainda que "reforçou significativamente" a sua presença no Comando Distrital de Leiria, na sequência dos estragos provocados pelo mau tempo, garantindo segurança imediata, apoio constante à população e colaboração estreita com a Proteção Civil.

"Todos os polícias disponíveis estão mobilizados no terreno, incluindo o reforço de um subgrupo do Corpo de Intervenção, bem como meios provenientes da PSP - Comando Metropolitano de Lisboa, PSP - Comando Distrital de Aveiro e Escola Prática de Polícia (EPP), adianta.

A PSP afirma também reforçou igualmente as operações de socorro, assegurando a ordem pública, a segurança rodoviária e a mobilidade urbana, em articulação com bombeiros e restantes entidades de proteção civil, nomeadamente no corte de árvores, abertura e condicionamento de vias, reservas de estacionamento e desembaraçamento do trânsito para equipas de emergência.

Além do apoio direto, a PSP mantém o policiamento de proximidade para prevenir situações de vulnerabilidade e crimes contra a propriedade, nomeadamente furtos de oportunidade, reforçando a presença nas cidades de Leiria, Marinha Grande, Pombal, Alcobaça, Peniche, Caldas da Rainha e Nazaré.

Também a GNR emitiu esta sexta-feira uma nota a anunciar que está a reforçar a operação no terreno nas zonas afetadas para evitar eventuais pilhagens, furtos e burlas e dar apoio às populações, sobretudo aos idosos.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

