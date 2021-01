Mau tempo: Proteção Civil Municipal do Funchal registou 23 ocorrências

As duas corporações de bombeiros do Funchal, Sapadores e Voluntários Madeirenses, e a Proteção Civil Municipal registaram esta segunda-feira 23 ocorrências devido ao mau tempo, informou a Câmara Municipal.

Segundo o município, as intervenções realizadas tiveram que ver com inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa (11), limpeza de via e sinalização de perigo (seis) e "movimentos de massa" (quatro).

A maioria das ocorrências registou-se entre as 12h00 e as 17h00, adiantou ainda a autarquia.

A Câmara Municipal participou nas operações com equipas do Departamento de Ambiente, Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, Águas do Funchal e Departamento de Infraestruturas e Equipamentos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o arquipélago da Madeira sob aviso vermelho (o mais grave numa escala de quatro) até às 15:00 devido às previsões de forte precipitação. Desde as 15:00, o aviso passou a laranja (o segundo mais grave).

Devido às condições meteorológicas adversas, seis aviões divergiram, do aeroporto da Madeira.