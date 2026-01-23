Mau tempo: Estrada Nacional que liga Castro Daire a Cinfães cortada devido à neve

São várias as vias cortadas no distrito, em concelhos como Castro Daire, Cinfães, Resende e São Pedro do Sul.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Estrada Nacional (EN) 321, que liga Castro Daire a Cinfães, no distrito de Viseu, foi encerrada ao trânsito às 12h00 desta sexta-feira, devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte da GNR.



Tempestade Ingrid provoca cortes de estradas e encerramento de escolas PAULO NOVAIS/LUSA

De acordo com o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Viseu, major André Batista, são várias as vias cortadas no distrito, em concelhos como Castro Daire, Cinfães, Resende e São Pedro do Sul.

Além da EN321, que atravessa a Serra de Montemuro, às 12:00 foi também cortada a Estrada Regional 326, entre Landeira e Santa Cruz da Trapa, no concelho de São Pedro do Sul, referiu.

Antes, a circulação já tinha ficado interditada nas estradas municipais 1035, entre Vilar do Peso e Ervilhais, e a 1030, entre Gralheira e Vila Boa de Baixo, no concelho de Cinfães.

No concelho de Resende, "há indicação de estar cortada a Estrada Municipal EM553, entre Feirão e Felgueiras", acrescentou.

André Batista explicou que "estas são as estradas onde há mais movimento", mas "haverá sempre outras estradas secundárias com cortes, porque a neve está a cair com grande intensidade".