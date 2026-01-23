Sábado – Pense por si

Mau tempo: Cerca de 6.500 clientes sem energia elétrica pelas 12:00

Lusa 13:16
Durante a madrugada, cerca de 20 clientes foram afetados pela falha de energia.

Cerca de 6.500 clientes da E-Redes estavam às 12:00 sem energia elétrica, em vários pontos do norte de Portugal continental, devido aos efeitos do mau tempo, disse à agência Lusa fonte da empresa responsável pela distribuição.

Mau tempo: Cerca de 6.500 clientes sem energia elétrica pelas 12:00
Mau tempo: Cerca de 6.500 clientes sem energia elétrica pelas 12:00 Emilio Morenatti/ AP

De acordo com a E-Redes, permanecem concentradas algumas avarias na zona de Guimarães, que estão em vias de resolução, e há ainda outros locais que aguardam a reposição do fornecimento de energia, devido a outras avarias também a serem resolvidas.

“A rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas que afetaram o continente nas últimas horas nas regiões Norte e Centro, em particular nos distritos de Braga, Leiria e Porto”, adiantou a empresa responsável pela gestão da distribuição de energia elétrica neste território.

Durante a madrugada, cerca de 20 clientes foram afetados pela falha de energia.

A empresa indica que, perante o agravamento das previsões meteorológicas, ativou preventivamente o Plano de Atuação em Crise, permitindo o reforço dos meios técnicos e operacionais.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 81 ocorrências entre as 00:00 e as 08:00 relacionadas com o mau tempo, a maioria quedas de árvores.

Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.

No norte de Portugal, dezenas de escolas estão fechadas devido às dificuldades de circulação causadas pela queda de neve.

Mau tempo: Cerca de 6.500 clientes sem energia elétrica pelas 12:00