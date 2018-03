A circulação automóvel foi reposta na Estrada Nacional (EN) 17, conhecida por Estrada da Beira, que esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos, na zona de São Frutuoso, concelho de Coimbra, informou a GNR.A circulação da Estrada da Beira esteve cortada desde as 4h30, entre o Cabouco e Segade, devido a deslizamento de terras na zona de São Frutuoso.De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra, a estrada foi reaberta nos dois sentidos "por volta das 17:30", depois de terem sido realizados trabalhos de limpeza no local.Durante este mês, já foram registados vários deslizamentos de terras na zona de São Frutuoso.