Portugal

Mau tempo: Depressão Marta coloca mais 100 mil pessoas sem luz

Lusa 07 de fevereiro de 2026 às 23:10
Situação agravou-se este sábado.

 A depressão Marta agravou a situação do abastecimento de energia em Portugal, deixando mais de 100 mil pessoas sem luz entre a manhã e a noite deste sábado.

Situação do abastecimento de energia em Portugal agravou-se este sábado
Situação do abastecimento de energia em Portugal agravou-se este sábado DR

Segundo informação da E-REDES na madrugada de hoje estavam 56 mil clientes sem luz na zona da depressão Kristin (que derrubou uma centena de postes de eletricidade), mas às 19:30, com a depressão Marta, o número de clientes sem luz era de 124 mil na zona da depressão Kristin (distritos de Leiria, Santarém, Castelo Branco e Coimbra maioritariamente).

Em todo o território continental, esta noite estavam sem eletricidade um total de 167 mil clientes, segundo a E-REDES.

Esta manhã, às 08:00, no continente, o número total de clientes que continuavam sem abastecimento elétrico era 63 mil.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

