Tejo com nova subida prevista durante a noite após sábado de estabilização

Os caudais do Tejo vão subir ligeiramente durante a noite e madrugada de domingo, podendo atingir cerca de 7.500 m³/s em Almourol, após um sábado com valores estabilizados nos 7.000 m³/s, alertou a Proteção Civil de Santarém.



Subida do Tejo preocupa Lusa

"Pela informação disponibilizada esta noite pela Agência Portuguesa do Ambiente e pelo Sub-Comando Regional da Proteção Civil do Médio Tejo, prevê-se um ligeiro aumento dos caudais debitados pelas barragens e, consequentemente, um aumento dos níveis registados no rio Tejo", afirmou à Lusa Manuel Jorge Valamatos, presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil de Santarém.

Segundo o responsável, este aumento poderá traduzir-se num acréscimo na ordem dos 500 metros cúbicos por segundo face aos valores registados ao longo do dia de hoje, que refletiram um período de estabilização dos caudais.

"O caudal em Almourol pode chegar esta madrugada, manhã de domingo, aos 7.500 m³/s e em Abrantes pode atingir os 6.000 m³/s. Será um aumento ligeiro. Para termos uma perceção, em Abrantes o caudal máximo desta cheia já atingiu os 8.000 m³/s", na quinta-feira, explicou.

Valamatos sublinhou que, apesar da subida prevista, os valores esperados ficam ainda abaixo dos picos registados nos últimos dias, mas superiores aos verificados ao longo deste sábado.

"Durante a noite e a madrugada deste domingo poderá chegar aos 6.000 m³/s em Abrantes, bem abaixo dos 8.000 m³/s, mas um bocadinho acima daquilo que foram os caudais registados durante todo o dia de hoje", acrescentou.

O presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil indicou que a informação já está a ser transmitida às zonas mais sensíveis do distrito, através das juntas de freguesia e das estruturas locais de proteção civil, podendo esta subida das águas verificar-se ao longo das próximas 12 horas.

"Estamos a passar a informação às zonas mais sensíveis e é importante que a comunicação social também nos ajude a transmitir esta mensagem. Aquilo que pedimos é que mantenham a atenção e o alerta, embora não estejamos numa situação tão difícil como já passámos, mas os caudais vão aumentar um bocadinho e todo o cuidado é pouco", alertou.

O responsável adiantou ainda que será feito um novo ponto de situação durante a manhã de domingo, em função da evolução dos caudais e das condições meteorológicas.

O Plano Especial de Emergência para Cheias na bacia do Tejo mantém-se em alerta vermelho, numa altura em que mais de uma centena de vias no distrito de Santarém continuam condicionadas ou submersas devido às cheias e à precipitação persistente.