Proteção Civil fala em mais de 10 mil ocorrências e avisa que a depressão Marta segue para Norte

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

O comandante nacional da Proteção Civil pediu este sábado que a população se mantenha vigilante, explicando que depressão Marta está nesta altura a deslocar-se para Norte. Com ela vêm "vento forte, chuva persistente, queda de neve acima dos 1200 metros e agitação marítima que pode atingir os 12 metros".



Depressão Marta segue agora para norte Lusa

Mário Silvestre alertou ainda para os "riscos significativos de inundação nos rios Mondego, Tejo, Sorraia e Sado". "Há rios com potencial elevado de inundação e a situação obriga a cuidados redobrados", considerou o comandante, chamando também a atenção das populações que vivem perto dos rios Vouga, Águeda, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana.

Neste momento "há sete planos distritais ativados, 92 planos municipais e 17 declarações de situação de alerta, por municípios em vigor". Foram registadas "10.002 ocorrências, 35.443 operações e mobilizados 13.870 meios".

Mário Silvestre apela à adoção de comportamentos preventivos: "Não atravesse estradas inundadas, mantenha as portas fechadas, desligue o gás e a eletricidade, afaste os equipamentos elétricos da água e, se tiver de abandonar a sua casa, leve apenas o essencial, sem esquecer os medicamentos."

A Proteção Civil chama igualmente a atenção para "os cabos elétricos caídos nas vias, que podem estar em carga", deslizamentos de terras, bem como para os cuidados no que toca à reparação de telhados. "Infelizmente já tivemos quedas em altura, com vítimas mortais."

Para semana, está previsto um agravamento do tempo em dois dias, mas a situação será avaliada mais tarde. "Estes fenómenos são muito dinâmicos e vamos fazer as avaliações com o IPMA".

Já no que toca às eleições, não está previsto reforço de meios. "O trabalho que tínhamos para fazer com a CNE está feito, não vamos reforçar meios, não há essa necessidade. Temos um plano específico para esta situação, mas sem necessidade de aumentar meios. O plano que está em vigor é o que vai ocorrer, até porque está previsto um desagravamento das condições meteorológicas.