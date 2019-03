Os debates parlamentares prolongaram-se esta sexta-feira por quase quatro horas, o que levou o vice-presidente do parlamento a fazer sucessivos apelos, quase em tom de "ameaça", aos deputados.

Os debates parlamentares prolongaram-se esta sexta-feira por quase quatro horas, até às 14:00, o que levou o vice-presidente do parlamento Matos Correia a fazer sucessivos apelos, quase em tom de "ameaça", para os deputados respeitarem os tempos atribuídos.



Várias vezes, ao longo da manhã, Matos Correia interrompeu os trabalhos para pedir aos deputados que fizessem menos barulho e até que se sentassem.



"Senhores deputados, fazem o favor de se sentar", pediu, por duas vezes, o vice-presidente do parlamento que estava a dirigir os trabalhos cerca das 13:30.



Pouco tempo antes, e perante o barulho no hemiciclo, com muitos parlamentares de pé e a conversar, Matos Correia perguntou: "Seria pedir muitos aos senhores deputados que se sentassem?"



Lembrando que a ordem de trabalhos era extensa -- sete pontos e 23 projetos de lei e de resolução -- o presidente da mesa em exercício ia pedindo a todos que respeitassem os tempos e avisando, quando terminava o tempo: "Tem mesmo que terminar, senhor deputado. Um minuto não é um minuto e meio ou dois..."



Porém, Matos Correia elogiou quem cumpria os tempos, como aconteceu com Carla Cruz, do PCP, a quem disse em tom de brincadeira: "Gosto da disciplina do PCP."



O ritmo da discussão foi tal que André Silva, do PAN, que tinha apenas um minuto para falar num dos projetos, discursou num ritmo de tal forma rápido, que, no fim, alguém comentou em voz alta, causando risos: "Pronto, agora respire fundo."