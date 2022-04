Máscaras mantêm-se obrigatórias apenas nos transportes, hospitais e lares

Após reunião do Conselho de Ministros, esta quinta-feira, Marta Temido falou sobre as novas regras contra a covid-19. "Estão reunidas as condições para a não obrigatoriedade do uso de máscaras, que se mantém nos locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis", como lares e estruturas de Rede Nacional de Cuidados Continuados Integradas, afirmou a ministra.



A ministra da Saúde, Marta Temido, começou por referir que a situação pandémica tem tido uma evolução positiva. Marta Temido afirmou ainda que "a situação da pandemia tem registado uma alteração no nosso país", com uma incidência de 583 casos e com os números de internados estável e decrescente. "Estão reunidas as condições para a não obrigatoriedade do uso de máscaras, que se mantém nos locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis", como lares e estruturas de Rede Nacional de Cuidados Continuados Integradas, afirmou a ministra no final do Conselho de Ministros.





Lacerda Sales, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, disse esta quarta-feira que máscaras de devem manter nos lares, instituições de saúde e transportes públicos.



Temido lembrou que Portugal tem uma taxa de vacinação bastante elevada e que a conjuntura internacional é favorável ao abandono da máscara. E refere que continuam a chegar ao mercado fármacos de combate à doença.