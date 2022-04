Fim das máscaras: “A escola poderá voltar ao seu pleno”

O Governo comunicou que as máscaras vão deixar de ser obrigatórias nas escolas. Filinto Lima, da Associação Nacional de Agrupamentos de Escolas Públicas, felicita a decisão do Executivo e garante que a mesma foi bem recebida por toda a comunidade escolar.

O Governo anunciou, depois da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que a máscara deixará de ser obrigatória na maioria dos espaços interiores como é o caso das escolas.À SÁBADO, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Agrupamentos de Escolas Públicas (ANDAEP), saudou a decisão que considerava "necessária" principalmente numa altura em que outros países da Europa também já a tinham tomado.



"Era expectável que no arranque do terceiro período, na semana passada, fosse tomada esta decisão. Não foi, veio só agora. Mas achamos que foi uma decisão sensata", refere o professor.