Marta Temido tornou-se a ministra mais popular do Governo

Marta Temido é a ministra mais popular do Governo. Antes apontada por vários estudos de opinião como a pior ministra, a responsável pela pasta da saúde passou em poucos meses a ser a mais bem avaliada no barómetro da Intercampus feito para o Negócios e CM/CMTV no início de junho. Quase um em cada cinco portugueses (18%) consideram-na como a melhor ministra deste Governo. Pelo contrário, 9,5% veem-na como o pior membro da equipa de António Costa. A razão para a mudança de opinião dos portugueses sobre a ministra da Saúde está evidentemente no surto de covid-19 e na avaliação positiva que os portugueses parecer fazer da resposta das autoridades e serviços de saúde à doença, diz António Salvador, diretor da Intercampus.





