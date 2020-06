"Se o ministro puxou as orelhas à ministra teria certamente razão." Foi esta a resposta com "humor" de Marta Temido à discussão entre a própria e António Costa, na reunião com epidemiologistas no Infarmed "O que interessa sublinhar é que temos de nos concentrar e o país tem feito um esforço extraordinário. Nesta fase, quase em julho, estamos bastante cansados e queríamos voltar a página da Covid, é habitual que se perca alguma da tranquilidade e perguntarmo-nos de as coisas estão a evoluir no melhor sentido", afirmou Temido.De seguida, a ministra assinalou o que já tinha reforçado: que a Covid-19 se trata de uma doença infecto-contagiosa cuja contagiosidade é muito elevada, o que se faz sentir em zonas mais povoadas e com mais contactos.Marta Temido voltou a reconhecer a dificuldade em quebrar as cadeias de transmissão, o que levou ao reforço de instrumentos adicionais como os decididos em Conselho de Ministros.