Os ventos fortes que se fazem sentir na zona do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo já causaram 12 cancelamentos, entre chegadas e partidas.

Os ventos fortes que se fazem hoje sentir na zona do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo já fizeram divergir nove voos para outros aeroportos e causaram 12 cancelamentos, entre chegadas e partidas, disse fonte aeroportuária.



De acordo com a mesma fonte, os aviões que não conseguiram aterrar na Madeira dirigiram-se para outros aeroportos nomeadamente Porto Santo, Gran Canária, Tenerife e Porto.



Segundo previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os ventos fortes deverão manter-se até às 18:00 horas.



As companhias aéreas estão a proteger os passageiros distribuindo "vouchers" para alimentação e reprogramando os respetivos voos.



Hoje, aterraram no aeroporto da Madeira quatro aviões.