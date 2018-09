"O Presidente da República, sob proposta do Governo, decidiu nomear Procuradora-Geral da República a Senhora Procuradora-Geral Adjunta, Dra. Lucília Gago, com efeitos a partir de 12 de Outubro de 2018", pode ler-se na nota.

Segundo a nota, a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, acontece já que este "sempre defendeu a limitação de mandatos, em homenagem à vitalidade da Democracia, à afirmação da credibilidade das Instituições e à renovação de pessoas e estilos, ao serviço dos mesmos valores e princípios".

O primeiro-ministro, António Costa, que tem a função de apresentar nomes para a PGR, veio de Salzburgo ainda esta tarde. O nome escolhido foi aprovado pelo Presidente da República. Segundo o jornal Público, a escolha do nome foi concertada entre o Presidente da República e o primeiro-ministro debatida e decidida, por mútuo acordo, há mais de uma semana e mantida em sigilo até ao fim.



Costa apresentou apenas um nome ao Presidente da República, quando a tradição é apresentar vários para que a presidência escolha entre o lote. Mas a decisão tem vindo a ser discutida nas últimas semanas entre ambas as instituições, sendo uma decisão de mútuo acordo. Num documento entregue a Marcelo e publicado no site da presidência, Costa explica o porquê da escolha.



Na argumentação apresentada pelo Governo no dito documento deduz-se que, no seu entender, a Constituição diz que a duração do mandato do PGR é de seis anos.



O documento assinado pelo primeiro-ministro mostra ainda que a administração actual considera que o exercício de um mandato único favorece o respeito elo princípio constitucional de que a organização do sistema judiciário português assegure um estatuto que permita que os magistrados do Ministério Público tenham "liberdade de consciência e de acção" e que "fiquem protegidos" da "interferência de quaisquer poderes".



Costa escreve ainda que no entender do Governo, "a benefício do Ministério Público", o mandato do PGR "deve ser longo e único", de forma a poder ser "exercido com plena liberdade relativamente a quem propõe, a quem nomeia e a quem possa influenciar a opinião de quem propõe ou nomeie".



Durante as últimas semanas muitos argumentos foram esgrimidos sobre a legitimidade de renovar o mandato do procurador-geral da República.

A nota da presidência refere ainda que "Lucília Gago garante, pela sua pertença ao Ministério Público, pela sua carreira e pela sua atual integração na Procuradoria-Geral da República - isto é, no centro da magistratura - a continuidade da linha de salvaguarda do Estado de Direito Democrático, do combate à corrupção e da defesa da Justiça igual para todos, sem condescendências ou favoritismos para com ninguém, tão dedicada e inteligentemente prosseguida pela Senhora Dra. Joana Marques Vidal".



O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, em declaração à SÁBADO afirmou que os magistrados esperam "que a doutora Lucília Gago continue o trabalho desenvolvido pela doutora Joana Marques Vidal e que continue a zelar pela autonomia do Ministério Público e a combater as interferências de poderes externos no funcionamento da Procuradoria-Geral da República".



Ventinhas espera ainda que a procuradora se "faça rodear das melhores pessoas e da melhor equipa". "Entendemos que a escolha da equipa será muito importante porque mesmo os detentores destes lugares não conseguem levar a cabo tarefas tão importantes como a da procuradoria sem terem uma boa equipa que os possa ajudar", afirmou.