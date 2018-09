Rio diz que seria preferível a continuação de Joana Marques Vidal como PGR

Presidente do PSD defendeu a escolha de personalidade fora do MP e critica escolha de Lucília Gago.

Rui Rio reagiu esta sexta-feira à substituição de Joana Marques Vidal por Lucília Gago à frente da Procuradoria Geral da República.



O presidente do PSD lembrou que, na quinta-feira, antes da mudança ser conhecida, tinha sugerido que a esta seria "uma oportunidade para fazer uma mudança".



Rio diz que "defendia que Joana Marques Vidal poderia ser nomeada outra vez" mas sugeriu que devia ser escolhida uma "personalidade que reunisse o consenso geral", que fosse externa ao Ministério Público.



"O Governo fez o contrário do que pedimos. Veio alguém de dentro do MP e não de fora, como sugerimos. Se era para nomear alguém de dentro do MP, não faz sentido mudar Joana Marques Vidal. Devíamos ter feito um debate para corrigir as deficiências que possam existir na PGR", disse Rio.



"Não era esta a solução que nós preconizámos. Se se optou por uma sucessão interna, uma vez que este mandato (de Joana Marques Vidal) foi o melhor desde o 25 de Abril, não vejo porque devemos mudar".



Apesar das críticas, Rio desejou "boa sorte" à magistrada Lucília Gago no desempenho do seu mandato.