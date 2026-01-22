Sábado – Pense por si

CDS-PP não declara apoio a qualquer candidato presidencial na segunda volta

Durante a primeira volta o partido apoiou a candidatura de Luís Marques Mendes.

O CDS-PP decidiu esta quarta-feira não apoiar nenhum candidato na segunda volta das presidenciais, depois de ter apoiado a candidatura de Luís Marques Mendes na primeira volta. 

Em comunicado, citado pelo jornal e divulgado após uma reunião da Comissão Executiva em Lisboa, o partido argumenta que “combate o socialismo e rejeita o populismo” e anuncia que não apoiará André Ventura ou António José Seguro nem terá “nenhum empenhamento orgânico, nem institucional nesta segunda volta”. 

“Estas não são eleições legislativas, o CDS enquanto partido não é candidato, nem está em disputa”, argumenta o partido liderado por Nuno Melo, acrescentando que “não está próximo de nenhum dos candidatos que o povo português quis colocar em confronto na segunda volta”. 

Horas antes desta decisão, e durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro na Assembleia da República, o líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, rejeitou que André Ventura seja considerado um “candidato antidemocrata”, afirmando que “qualquer candidato que receba o voto popular e que ganhe eleições tem legitimidade democrática”. 

