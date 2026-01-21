Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 17:37

Hugo Soares ridiculariza pedidos de apoio do Chega a Luís Montenegro

O líder parlamentar do PSD citou diversas notícias em que André Ventura ataca a entrada de Montenegro para a campanha eleitoral, a apoiar Luís Marques Mendes.

