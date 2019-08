Luís Marques Mendes comentou a entrevista que o primeiro-ministro português, António Costa, deu ao jornal Expresso e que foi publicada este sábado. No seu espaço de comentário semanal, o ex-líder do PSD disse que Costa foi pouco inteligente pois tratou o PCP "como uma espécie de apêndice do PS" e por ter criticado o Bloco de Esquerda da forma como o fez.Segundo Marques Mendes, Costa, durante esta entrevista, tentou apelar ao voto útil de forma a conseguir uma maioria absoluta, que só poderia ser impedida pelo Bloco de Esquerda. No seu programa para as legislativas, o partido afirma mesmo ser a única saída viável da maioria absoluta dos socialistas (maioria essa que Marques Mendes diz assustar os portugueses depois dos anos de Sócrates). E para o comentador a maioria é a grande aposta de Costa, como mostra esta entrevista: "Nunca se viu António Costa tão empenhado numa maioria absoluta".

"Este é o ataque mais forte que o primeiro-ministro já fez ao Bloco, serve porque sabe que o Bloco está forte e que pode impedir a maioria absoluta. E depois porque a direita odeia o Bloco e fica assustada com o BE forte. E é aí que tenta captar o voto útil", acredita Marques Mendes, que diz ainda que Costa começou nesta entrevista a dramatizar a situação económica internacional e que vai continuar a fazê-lo ao longo de toda a campanha. O ex-líder social-democrata considera que 2020 será "um ano bem mais difícil que 2019" e que António Costa está a usar esse argumento porque sabe que "assusta as pessoas".





Ainda sobre o elogio ao PCP, Marques Mendes escreveu no Jornal de Negócios: "o grande elogio feito ao PCP é um incómodo para o PCP. Parece que o PCP é o MDP/CDE do PS. Seguramente que não foi essa a intenção. Mas o resultado final não ajuda".Ainda sobre eleições (mas já as de 2021), o comentador da SIC acredita que para as eleições presidenciais de 2021, o Partido Socialista não terá outra opção que não apoiar Marcelo Rebelo de Sousa.Ainda sobre um dos temas quentes da semana, Luís Marques Mendes criticou a posição do PSD e do CDS-PP relativamente ao despacho sobre a ideologia de género nas escolas. "A reação do CDS-PP e do PSD foi de um radicalismo ideológico que não faz sentido. Dá muito bem a ideia do estado a que chegou o PSD e o CDS em Portugal", acredita o antigo líder partidário