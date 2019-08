O líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães , assegura que o partido "será a muleta de António Costa " caso este precise de uma coligação para viabilizar um Governo após as eleições autárquicas de 6 de outubro. O cabeça de lista por Setúbal considera também que a direita ganharia em fazer "uma coligação de direita", que incluísse CDS , PSD e Aliança , mas que o presidente social-democrata "não o desejou". Um entendimento pós-eleitoral é possível? "Aí cada partido seguirá o seu caminho", disse em entrevista ao Público."Acho que o centro-direita português, e estou a incluir o PSD e o Aliança, ganharia até do ponto de vista aritemético, por causa do método de Hondt, em fazer uma coligação. Isso não foi possível por aquilo que eu vi e li, porque o presidente do PSD [Rui Rio] não desejou", atirou Nuno Magalhães, para quem, "nos últimos 20 anos, em situações difíceis", em que PSD e CDS assumiram responsabilidades governativas, os dois partidos fizeram das "divergências convergências". "Noto que a atual direção do PSD, e o atual presidente do PSD, nunca se mostrou disponível", acrescentou, distinguindo tal postura da posição da líder centrista, Assunção Cristas : "a presidente do CDS sempre disse que estaria disponível para qualquer solução que propiciasse os 116 deputados."Esse é o número "mágico" que permite alcançar a maioria absoluta no Parlamento. E Nuno Magalhães acredita que é possível à direita recuperar a maioria parlamentar. "Se me pergunta se é provável, eu diria que não. Se é possível, é. Não vou para a campanha a pensar no pior cenário, vou a pensar no melhor", confessou.Uma coisa o líder parlamentar centrista garante: "Com este PS, o CDS não será a muleta de António Costa". O primeiro-ministro "fez a sua opção, uma opção à esqueda, mais à esquerda. Neste momento, António Costa joga em vários tabuleiros - ora é com o PCP, ora com o Bloco, ora com o PSD e até ao PAN pisca o olho."Na mesma entrevista, Nuno Magalhães defendeu ainda que o partido tomou a atitude certa ao assumir-se mais à direita durante a campanha para as eleições europeias, optando por um discurso definido pelo órgão nacional do partido "direcionado para o eleitorado mais tradicional no CDS".