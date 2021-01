Marisa Matias testa negativo à covid-19 e retoma agenda presencial 4.ª feira

A candidata presidencial apoiada pelo BE, Marisa Matias, testou negativo ao novo coronavírus e retomará a campanha presencial na quarta-feira, depois de a linha SNS24 não a ter considerado um contacto de risco com o Presidente da República.

"Na sequência da notícia de um teste positivo a Marcelo Rebelo de Sousa, além de lhe desejar as melhoras, contactei a linha SNS24, como qualquer pessoa faria, e tive indicações de poder continuar com a minha vida normal, obviamente cumprindo todas as normas sanitárias como tenho cumprido até agora", refere Marisa Matias, num vídeo enviado à comunicação social.

Apesar disso, uma vez que já tinha realizado um teste na segunda-feira devido às viagens previstas à Madeira e aos Açores, a recandidata presidencial optou "por cancelar as atividades presenciais de hoje", preferindo "aguardar o resultado desse teste, que se veio confirmar negativo".

Assim, a agenda de campanha de Marisa Matias é retomada na quarta-feira com a viagem às ilhas, mantendo-se também a disponibilidade para participar no debate agendado para esta noite na RTP com todos os candidatos.