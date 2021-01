Marcelo testou positivo a teste de PCR e negativo ao de antigénio. Como?

São de mais rápido diagnóstico mas também são mais falíveis que testes PCR, os normalmente usados para diagnosticar uma infeção por covid-19. Devido à sua



Em apenas dois dias, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu um teste à covid-19 positivo e três negativos e ainda não é certo se está ou não infetado com o novo coronavírus. O alerta chegou esta segunda-feira à noite, através de um teste PCR positivo. Mas horas antes o chefe de Estado tinha testado negativo a um teste de antigénio. Como é isto possível?Numa altura em que os casos de covid-19 sobem a um ritmo exponencial, os testes de antigénio são de particular importância, pois permitem identificar quem está infetado antes do seu período de maior infecciosidade, em que pode contagiar outros e propagar o vírus com maior facilidade. Mas o teste não é isento de riscos e apenas tem resultado positivo quando a carga viral é alta.Na nota apresentada esta segunda-feira na página da Presidência da República, foi informado que Marcelo Rebelo e Sousa "está assintomático", o que explica o resultado negativo do teste de antigénio recebido horas antes.Para perceber o seu resultado, é necessário primeiro perceber como funciona o teste.Inspirados nos tpessoal e equipamento especializado, tornando o diagnóstico de casos e o rastreamento de contactos mais complicado.A sua sensibilidade ao ARN viral do vírus da covid-19 torna os testes PCR muito fiáveis nos seus resultados, que apenas têm duas opções: "Positivo" e "Negativo". Marcelo testou uma vez positivo a um teste e duas vezes negativo, o que indica que existiu um falso positivo ou dois falsos negativos, duas hipótestes altamente raras.Falsos positivos são geralmente erro humano, fruto de um erro de análise laboratorial ou de contaminação de amostra com outra que tinha vírus. Falsos negativos são mais comuns, mas ainda assim improváveis: pode estar relacionado com a fraca carga viral que Marcelo possa ter, uma vez que está assintomático.Ainda assim, e no teste de confirmação, o Presidente da República voltou a testar negativo e irá agora permanecer em isolamento, aguardando