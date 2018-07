A CP – Comboios de Portugal está a colapsar. Com falta de carruagens para circular e de pessoal para fazer as manutenções e reparações de comboios, a empresa poderá ver-se obrigada a reconfigurar o serviço que disponibiliza aos clientes. Segundo noticia o Público esta quarta-feira, a partir de Agosto haverá menos oferta para os passageiros.

Para responder às dificuldades que enfrenta, a CP tem duas soluções: suprimir comboios e colocar autocarros a realizar os trajectos afectados ou disponibilizar carruagens inferiores que garantam o transporte dos passageiros.

No entanto, a escassez de meios é geral. Afecta as ligações a Évora, Guimarães, Braga, Algarve, Alentejo e linha do Oeste.

Algumas situações já obrigaram, inclusive, à largada de passageiros em estações ou apeadeiros – que ficaram a aguardar por soluções alternativas que acabaram por não ser disponibilizadas, refere o jornal.

A linha de Sintra – uma das que mais afluência de passageiros tem – já começou a ser afectada. De madrugada, alguns comboios não aparecem para fazer a viagem prevista.