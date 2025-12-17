Mariana Mortágua afirma que gesto que dirigiu a Paulo Núncio foi mal interpretado

Ex-coordenadora do Bloco de Esquerda esclarece que o gesto com os dedos inha como objetivo fazer referência à cultura rock.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

A ex-coordenadora do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua afirmou esta quarta-feira que o gesto que dirigiu com os dedos ao líder parlamentar do CDS foi mal interpretado, não sendo ofensivo, mas, antes, ligado à cultura do rock.



Mariana Mortágua esclarece gesto dirigido a Paulo Núncio, visando a cultura rock AR TV

Esta justificação de Mariana Mortágua, porém, não acalmou os ânimos na abertura da sessão plenária de hoje, e o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, foi mesmo obrigado a intervir por duas vezes: primeiro, para cortar a palavra à deputada do Chega Rita Matias; depois, para cortar a palavra ao próprio presidente da bancada do CDS, Paulo Núncio.

Na terça-feira, o presidente da Assembleia da República decidiu solicitar à Comissão de Transparência a abertura de um inquérito por "eventuais irregularidades graves praticadas" pela deputada cessante do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, por um gesto dirigido a Paulo Núncio.

Segundo a queixa do CDS, Mariana Mortágua dirigiu um "gesto grosseiro" a Paulo Núncio, em plenário, "levantando a mão direita com o punho fechado, com exceção dos dedos indicador e mindinho".

Hoje, na abertura da sessão plenária, Paulo Núncio retomou o tema, queixando-se que Mariana Mortágua lhe dirigiu um gesto grosseiro. Do ponto de vista político, porém, o objetivo de Paulo Núncio foi o de frisar que, no parlamento, perante estes casos, tem de haver o mesmo tratamento para a extrema-direita e para a extrema-esquerda.

Mariana Mortágua pediu então a palavra para responder ao líder parlamentar do CDS e, sobretudo, para procurar justificar o significado do gesto que lhe dirigira na semana passada.

"Compreendo que, tendo em conta o enquadramento cultural e simbólico do deputado Paulo Núncio, que é um aficionado [de touradas] - eu não sou -- e desenvolve atividades nessa área, a sua interpretação possa ter sido errada. Estou nesta casa há 12 anos, nunca faltei ao respeito a ninguém, e certamente não iria começar por fazê-lo ao senhor deputado Paulo Núncio", declarou.

A deputada do Bloco de Esquerda lamentou depois que o gesto que dirigira ao líder parlamentar do CDS tenha "gerado alguma confusão na interpretação", porque se tratou de um gesto com os dedos "que é um símbolo cultural rock" -- e não um símbolo de cornos, como na tauromaquia.

"Outra interpretação que o senhor deputado Paulo Núncio possa ter tido, não foi de todo essa a minha intenção", acrescentou.

Apesar destas palavras de Mariana Mortágua, a bancada do Chega, por via de Rita Matias, reagiu de forma inflamada para queixar-se de "dualidade de critérios no parlamento e na política portuguesa", alegando que, se o gesto com os dedos fosse feito por um deputado do seu partido, "teria abertura de telejornal".

O presidente da Assembleia da República advertiu-a que não estava a fazer qualquer interpelação à mesa do parlamento. Perante a insistência de Rita Matias, José Pedro Aguiar-Branco foi forçado a cortar-lhe a palavra.

Pela parte do PSD, o líder parlamentar, Hugo Soares, tentou serenar os ânimos. Assinalou que assistiam ao plenário alunos de escolas e que Mariana Mortágua "já tinha pedido desculpa pela interpretação errada do seu gesto".

Mas Paulo Núncio quis voltar à carga, acusando a ex-coordenadora do Bloco de "estar a dar música". No entanto, o presidente da Assembleia da República cortou-lhe a palavra. E José Pedro Aguiar-Branco desafiou mesmo o líder parlamentar do CDS a recorrer para o plenário da decisão que tomara de lhe cortar a palavra, o que não aconteceu.

Antes deste incidente, logo após a primeira vez que Paulo Núncio pediu a palavra, José Pedro Aguiar-Branco já tinha salientado que, na sequência de um despacho por si assinado na terça-feira, enviara a queixa do CDS contra a ex-coordenadora do Bloco de Esquerda para a Comissão de Transparência, tendo em vista o apuramento dos factos.

Nesse sentido, estando um inquérito em curso, o presidente da Assembleia da República alegou que não se pronunciaria sobre o caso em concreto.

Falou, porém, sobre os princípios que devem reger o debate democrático na Assembleia da República, conciliando liberdade de expressão, urbanidade e respeito pelos outros deputados.

"Quando uma forma de um deputado se expressar, ou de gesticular, não prestigia o parlamento, ou não respeita um outro deputado, compete-me fazer um reparo, uma advertência. E também, quando a situação é como esta, fazer o envio à Comissão de Transparência, a pedido de algum grupo parlamentar", frisou.