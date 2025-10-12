Sábado – Pense por si

Portugal

Mariana Leitão apela à participação em "ato cívico fundamental"

Lusa 13:13
As mais lidas

Mariana Leitão vai ainda viajar para o Porto, onde a IL organiza a sua noite eleitoral.

A líder da IL, Mariana Leitão, apelou hoje à participação nas eleições autárquicas, considerando que constituem um "ato cívico fundamental para o bom funcionamento da democracia" e onde o "poder político está mais próximo das pessoas".

Mariana Leitão vota em Oeiras e apela à participação nas eleições autárquicas
Mariana Leitão vota em Oeiras e apela à participação nas eleições autárquicas EPA/RODRIGO ANTUNES

"As eleições autárquicas são extremamente importantes porque é onde o poder político está mais próximo das pessoas e onde aquilo que acontece no dia-a-dia nos municípios mais impacta as suas vidas. É muito importante as pessoas votarem para terem uma palavra a dizer sobre aquilo que será o futuro dos seus municípios", afirmou Mariana Leitão após ter votado na Escola Básica Cesário Verde, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

A líder da IL esteve cerca de cinco minutos à espera para votar e, aos jornalistas, considerou que "é um ótimo sinal que haja cada vez mais pessoas a votar e que a taxa de abstenção desça".

"E que as pessoas percebam que este ato cívico é fundamental para o bom funcionamento da democracia e, por isso, estou muita satisfeita que as indicações até agora sejam de maior afluência, e espero que se mantenha assim até ao final do dia", disse.

Mariana Leitão indicou que irá agora almoçar com as suas filhas, antes de viajar para o Porto, onde a IL organiza a sua noite eleitoral.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia, pelo que há três boletins de voto.

No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia, de acordo com dados extraídos das listas mais atualizadas da Secretaria-Geral do MAI.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Um Nobel de espinhos

Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.

Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

Menu shortcuts

Mariana Leitão apela à participação em "ato cívico fundamental"