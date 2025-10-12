Mariana Leitão apela à participação em "ato cívico fundamental"

Mariana Leitão vai ainda viajar para o Porto, onde a IL organiza a sua noite eleitoral.
A líder da IL, Mariana Leitão, apelou hoje à participação nas eleições autárquicas, considerando que constituem um "ato cívico fundamental para o bom funcionamento da democracia" e onde o "poder político está mais próximo das pessoas".
Mariana Leitão vota em Oeiras e apela à participação nas eleições autárquicasEPA/RODRIGO ANTUNES
"As eleições autárquicas são extremamente importantes porque é onde o poder político está mais próximo das pessoas e onde aquilo que acontece no dia-a-dia nos municípios mais impacta as suas vidas. É muito importante as pessoas votarem para terem uma palavra a dizer sobre aquilo que será o futuro dos seus municípios", afirmou Mariana Leitão após ter votado na Escola Básica Cesário Verde, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.
A líder da IL esteve cerca de cinco minutos à espera para votar e, aos jornalistas, considerou que "é um ótimo sinal que haja cada vez mais pessoas a votar e que a taxa de abstenção desça".
"E que as pessoas percebam que este ato cívico é fundamental para o bom funcionamento da democracia e, por isso, estou muita satisfeita que as indicações até agora sejam de maior afluência, e espero que se mantenha assim até ao final do dia", disse.
Mariana Leitão indicou que irá agora almoçar com as suas filhas, antes de viajar para o Porto, onde a IL organiza a sua noite eleitoral.
Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).
Os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia, pelo que há três boletins de voto.
No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia, de acordo com dados extraídos das listas mais atualizadas da Secretaria-Geral do MAI.
