"Lamento apenas que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna não tenha tido os boletins em braile. Já recebemos essa reclamação", informou.
A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, destacou hoje "a grande adesão às urnas" registada nas eleições autárquicas, mas lamentou que os boletins de voto não estejam em braile, apelando a que a situação seja corrigida num "próximo ato eleitoral".
Líder do PAN vota e defende inclusão com boletins em braileEPA/ANTONIO COTRIM
"É muito bom e gratificante ver que está a haver uma grande adesão às urnas. Pelo menos, essa é a informação que também temos aqui por parte da junta de freguesia, que as pessoas estão a aderir. Hoje, é um dia de festa para a democracia", começou por declarar aos jornalistas, após ter votado na freguesia lisboeta de Telheiras.
Inês Sousa Real recordou que nestas eleições autárquicas os portugueses estão a "decidir aquilo que são as políticas mais próximas da vida e do dia-a-dia", considerando "fundamental" que as pessoas votem "no seu próprio destino".
"Apesar de a lei não obrigar, acho que por uma questão de inclusão, de verdadeira participação democrática, e não obstante poderem votar acompanhadas, temos de ter uma sociedade onde se normalize a inclusão", defendeu a líder do PAN, dizendo esperar que num próximo ato eleitoral os boletins também estejam em braile.
Inês Sousa Real destaca grande adesão em "dia de festa para a democracia"
