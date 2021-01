RTP mantém debate e Marcelo vai participar

O debate está marcado para as 21h55 na RTP1 e RTP3 em simultâneo.

Marcelo Rebelo de Sousa vai estar presente no debate desta noite a seis com os restante candidatos presidenciais. A participação do Presidente e até a realização do debate esta terça-feira estiveram na dúvida depois de o chefe de Estado ter testado positivo à Covid-19.A TSF avançou que, com o teste negativo que apresentou já hoje, foi decidido manter o encontro e a participação em estúdio de Marcelo. Porém, a RTP indicou mais tarde que a DGS recomendou a Marcelo que intervenha por videochamada.