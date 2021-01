Jorge Jesus com Covid-19: «Trata-se de um caso atípico, de índole rara»

Jorge Jesus está infetado com Covid-19, revelou esta quinta-feira à noite o Benfica. Em comunicado, os encarnados explicam que se trata de um "caso atípico, de índole rara". "Há, contudo, evidência de situações similares em que, apesar de sucessivos testes negativos, o vírus é detetável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infeção respiratória e o agravamento dos sintomas", dizem as águias.





Active a sua

Assinatura de Oferta aceder sem limites , a todos os conteúdos do site, insira o Código Promocional disponível na edição desta semana da revista

Boas leituras! Para, a todos os conteúdos do site, insiradisponível na edição desta semana da revista aqui , e não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara diariamente para si.Boas leituras!

Ao cabo de sete testes negativos, um PCR acabou finalmente por detetar a presença do novo coronavírus no organismo do treinador encarnado. Isto depois de algumas suspeitas, pois exames de diagnóstico anteriores "indiciaram um comportamento típico de infeção originado" pela Covid-19.Neste sentido, "Jorge Jesus vai estar em isolamento nos próximos dias", sob vigilância do departamento médico das águias, o que significa que falhará, pelo menos, o próximo encontro do Benfica, na segunda-feira, diante do Sporting.1 - O Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro clínico de infeção respiratória provocado por SARS-CoV-2.2 - Apesar de nas últimas duas semanas o treinador ter acumulado 7 testes negativos, exames complementares de diagnóstico efetuados durante o dia de ontem no Hospital da Luz indiciaram um comportamento típico de infeção originado pelo novo coronavírus.3 - Nesse sentido, procedeu-se à realização imediata de um primeiro teste rápido – que deu igualmente negativo –, e de um PCR cujo resultado positivo foi conhecido já durante a madrugada.4 - Tratando-se de um caso atípico, de índole rara, há contudo evidência de situações similares em que, apesar de sucessivos testes negativos, o vírus é detetável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infeção respiratória e o agravamento dos sintomas.5 - Jorge Jesus vai estar em isolamento nos próximos dias, com o corpo clínico do Benfica a acompanhar o seu estado de saúde, que se encontra estável. O Sport Lisboa e Benfica endereça rápidas melhoras ao seu treinador e apela a que a sua privacidade seja respeitada.