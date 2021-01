Marcelo teve um teste negativo e um positivo. Um deles é falso

O Presidente da República fez uma catadupa de testes à covid-19 nas últimas horas. Um teste de antigénio que regressou negativo. Um teste de PCR que voltou positivo. Um teste de PCR com resultado negativo e, finalmente, um terceiro teste PCR cujo resultado ainda não é conhecido.Com dois resultados do teste, há duas hipóteses: ou Marcelo Rebelo de Sousa teve um falso positivo ou um falso negativo. Se a resposta foi um falso positivo, quer dizer que não está infetado. Se for um falso negativo, quer dizer que está de facto infetado com SARS-CoV-2.Seja qual for a opção, o Presidente teve um resultado que é muito raro, já que os testes de PCR têm uma taxa de acerto superior a 95%.O teste de diagnóstico disponível e mais eficaz a detetar a presença do SARS-CoV-2 no organismo é o teste de PCR que se baseia na identificação do vírus no material colhido, a orofaringe, através de uma zaragatoa, enfiada pelo nariz ou na garganta. O objetivo deste teste é detetar o material genético do coronavírus na amostra retirada.Depois de o vírus ser extraído da amostra, amplifica-se a quantidade de material milhares de vezes em laboratório, para então se pesquisar o material genético que é a sua assinatura. Caso se detete o mesmo, quer dizer que há presença de vírus na amostra.Os testes de PCR (Polymerase Chain Reaction, ou reação em cadeia da polimerase) mostram apenas dois resultados. "Positivo" ou "negativo", mas como a taxa de acerto não é de 100%, pode haver resultados que não são certos. Os estudos revelam que o PCR acerta em, pelo menos, 95% das situações.Há então quatro resultados possíveis quando se faz um teste PCR para confirmar a existência de covid-19:A pessoa está infetada e testa positivo;A pessoa não está infetada e testa negativo:A pessoa está infetada, mas testa negativo, dando origem a um falso negativo;A pessoa não está infetada, mas testa positivo, dando um falso positivo.A verdade é que devido à sensibilidade dos PCR à presença de ARN viral, estes testes são bastante fiáveis para a deteção de covid-19. Isto torna a possibilidade de detetar um falso negativo rara e um falso positivo ainda mais rara.Na verdade, os falsos positivos só costumam acontecer se houver algum erro no procedimento da análise laboratorial, como a contaminação de uma amostra com o vírus existente noutra amostra.A ocorrência de falsos negativos depende muito do tipo de teste feito, da perícia na colheita, da fase e da manifestação da doença. Alguém sem sintomas e que possa ter uma carga viral menor (por ter contraído o vírus recentemente) pode testar negativo, mesmo estando infetado.Mas até pessoas com vários sintomas pode testar negativo. A ocorrência destes erros pode depender da qualidade da recolha, da quantidade recolhida, da fase da doença ou até mesmo da manifestação da mesma no organismo.Um estudo publicado na revista científica BMJ demonstra que alguns resultados negativos obtidos inicialmente eram falsos, pois converteram-se em positivos nos testes seguintes, com um rácio de um falso negativo por cada cinco resultados negativos. É por este motivo que as autoridades pediram que não se realizassem vários teses consecutivos (como fez o Presidente da República), porque pode transmitir informações falsas e até desvalorizar um resultado positivo.É por esse motivo que os testes rápidos não são considerados seguros o suficiente para excluírem a infeção, já que a probabilidade de obter resultados falsos negativos é maior.A verdade é que a comunidade científica considera que os testes PCR são muito específicos e sensíveis e detetam com rigor níveis muito reduzidos de RNA do vírus nas amostras.E a elevada sensibilidade destes testes pode até detetar RNA do SARS-CoV-2 nas colheitas durante várias semanas depois do início dos sintomas, apesar de o doente já não ter infeção pelo novo coronavírus.Para além dos testes PCR, existem os testes de antigénio (como aquele que o Presidente da República realizou e voltou negativo, na segunda-feira de manhã), e que servem para testar uma infecção presente no momento do teste. Estes testes são mais propícios a apresentar um falso negativo.No caso de desejar saber se já esteve infetado com o vírus que leva ao desenvolvimento da covid-19 algures nos últimos tempos, deve correr aos testes serológicos que identificam os anticorpos específicos que o nosso organismo produz em resposta a esta infecção e não a presença do vírus.