O Presidente da República saudou o encontro desta sexta-feira entre os líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte e a sua "abertura ao diálogo", considerando que deram um "significativo passo no sentido da paz".



Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.



Nesta nota, o chefe de Estado "saúda o encontro mantido hoje entre os Presidentes da República da Coreia [Moon Jae-in] e da República Popular Democrática da Coreia [Kim Jong-un]".



"Associada ao recente anúncio pelo Presidente Kim Jong-un da suspensão pelo seu país dos ensaios nucleares e balísticos, esta abertura ao diálogo manifestada por ambos os líderes coreanos constitui um novo e significativo passo no sentido da paz e da concórdia e da desejada normalização das relações intercoreanas e desnuclearização da Península Coreana", considera Marcelo Rebelo de Sousa.



A cimeira de hoje foi a primeira entre líderes coreanos em 11 anos e Kim Jong-un foi o primeiro dirigente norte-coreano a pisar solo da Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953.



Os líderes das duas Coreias, Kim Jong-un e Moon Jae-in, deram um aperto de mão em cima da linha que separa os respectivos países, sorridentes.



De seguida, Kim Jong-un deu um passo em frente e entrou em território sul-coreano, tendo de imediato convidado Moon Jae-in a saltar consigo a fronteira e pisar solo norte-coreano, novamente sob aplausos dos presentes.



As duas anteriores cimeiras intercoreanas, em 2000 e 2007, tinham decorrido em Pyongyang.



Segundo um comunicado conjunto divulgado no final da cimeira histórica de hoje, Kim Jong-un e Moon Jae-in acordaram tomar medidas para a "completa desnuclearização" da península coreana e procurar "o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente e sólido".