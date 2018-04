Ao todo são 224 as praias portuguesas com a distinção de qualidade, gestão e segurança, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa.

A Bandeira Azul vai ser hasteada este ano em 19 praias fluviais do Centro e em 89 costeiras no Algarve, a somar às 224 no restante país, anunciou esta sexta-feira o presidente da Associação Bandeira Azul da Europa.



O galardão vai ser entregue a um total de 332 praias e também a 18 marinas, mais quatro do que no ano passado, e a sete embarcações eco-turísticas.



As mais de 300 praias estão distribuídas por 86 concelhos, sendo 299 praias costeiras e 33 praias fluviais.



A região Centro é a "recordista" das praias fluviais, com 16 bandeiras, seguindo-se a região Tejo com oito, o Norte com cinco e o Alentejo com quatro.



O Algarve não tem nenhuma praia fluvial distinguida com Bandeira, mas lidera o número de galardões nas praias costeiras, com 89.



No Norte recebem o galardão 73 praias (mais três do que em 2017), no Centro 39 (mais três do que no ano passado), a região do Tejo mantém 48 bandeiras, o Alentejo e o Algarve recebem mais uma bandeira cada região ficando com 32 e 89, respectivamente.



A Região Autónoma dos Açores foi a única a perder uma bandeira (Poço dos Frades), ficando com 37, e a Madeira recebe mais uma e conta, este ano, com 14 bandeiras azuis.



No ano em que se comemora uma década desde o início da parceria entre o Oceanário de Lisboa e a Associação Bandeira Azul da Europa, o tema deste ano - "O mar que respiramos" - pretende alertar as pessoas para a necessidade de alteração de comportamentos.



"Opte por energias renováveis, ande mais de transportes públicos e recuse o uso do plástico descartável", são algumas das propostas da campanha deste ano.



Em comparação com a atribuição a nível internacional, Portugal é o terceiro país com mais galardões conferidos, quando no ano passado era o sexto.



"Desde 2011 que Portugal tem mais de 50% de praias galardoadas com Bandeira Azul", destacou José Archer.



Em relação a 2017, há 12 novas praias, um novo concelho (Mourão) a receber a Bandeira Azul, quatro praias fluviais novas (Azenhas/Vilar de Mouros, no Norte, Côja e Senhora da Piedade no Centro e a Praia Fluvial de Mourão no Alentejo), nove reentradas para a lista e a saída apenas de Poço dos Frades nos Açores, que tinha recebido o galardão pela primeira vez no ano passado.



Louçainha (Centro), Pintadinho (Algarve), Silveira (Açores) e Santo António (Açores) recuperam a bandeira azul que tinham perdido no ano passado.



Quanto às marinas, são 18 com Bandeira Azul este ano, mais quatro do que no ano passado.



"É a primeira vez que há uma marina a norte do Tejo, o que nos deixa muito felizes", afirmou José Archer, referindo-se à Marina de Vila Nova de Gaia que entra pela primeira vez para a lista.



Também terão bandeira azul sete embarcações eco-turísticas, mais duas do que no ano passado, duas na região do Tejo, uma no Alentejo, três na Madeira e, pela primeira vez, uma nos Açores.



Pelo segundo ano consecutivo o navegador solitário Ricardo Diniz é o embaixador escolhido.



Para este ano estão previstas sete actividades de educação ambiental em embarcações, 784 em praias e 73 em marinas, num total de 864.



A atribuição da Bandeira Azul tem em conta critérios como a "informação e educação ambiental", "qualidade da água", "gestão ambiental e equipamentos" e "segurança e serviços".



As cerimónias oficiais de hastear das primeiras Bandeiras Azuis de 2018 estão agendadas para 01 de Junho na praia da Torreira, no concelho da Murtosa (Centro), para o dia 4 na praia fluvial de Monsaraz, em Reguengos de Monsaraz, e para o dia 19 na Marina de Gaia, em Vila Nova de Gaia.