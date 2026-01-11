Marcelo Rebelo de Sousa considera voto antecipado um "avanço em democracia"

Sábado – Pense por si

O Chefe de Estado salientou que pode ser por “um, dois ou por três” votos que “ganha um e não ganha outro”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou este domingo que o voto antecipado é “um avanço em democracia” e lembrou que cada voto pode fazer a diferença para a decisão das eleições presidenciais.

Marcelo considera voto antecipado um 'avanço em democracia'

“É um contributo fundamental, é um avanço em democracia”, declarou aos jornalistas, após ter votado antecipadamente na Cidade Universitária em Lisboa.

Para o Presidente da República, “é uma vantagem enorme as pessoas poderem votar [antecipadamente] quando têm vidas complicadas e vão de um sítio para o outro”.

“Neste caso, em que há um círculo único, é mais fácil para o apuramento de votos, tudo isso é muitíssimo mais fácil”, acrescentou.

Mais de 218 mil eleitores estão inscritos para votar hoje antecipadamente, podendo exercer o direito de voto no município escolhido.

“As pessoas pensaram que era só para um número pequeno de cidadãos, mas não. Pensavam que eram os doentes, os que tinham missões, [que] não era para todos”, afirmou, destacando o elevado número de eleitores que optou por votar hoje.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que votou antecipadamente hoje porque no dia 18, dia para o qual estão agendadas as eleições presidenciais, estará a receber o Presidente da Estónia, Alar Karis, “que escolheu vir no fim da semana”.

“Aqueles que estão hoje a votar mostram como vale a pena votar. […] É de facto um direito que a democracia dá e é uma pena deitá-lo pela janela. Quer dizer, pode-se votar como se quiser: vota-se em A, B, C, D, E, F. Vota-se branco, nulo é um desperdício. Agora, o não votar… depois é a pessoa dizer ‘eu gosto ou não gosto daquilo que aconteceu, porque é que eu não usei o meu direito de voto?’. Pode fazer a diferença”, defendeu.

O Chefe de Estado salientou que pode ser por “um, dois ou por três” votos que “ganha um e não ganha outro”.

“Ou que vão à segunda volta uns e não vão outros, pode ser por meio dúzia de votos, já aconteceu. Na eleição [Mário] Soares-Freitas [do Amaral], é muito impressionante ver que a decisão foi por 110 mil votos. Ou seja, mudança de um lado para o outro, 55 mil. É menos do que um estádio de futebol”, notou.

Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no dia 18, numas eleições com recorde (11) de candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá em 08 de fevereiro.

Caso haja uma segunda volta, o atual Presidente da República votará em Celorico de Basto, onde está recenseado, confirmou Marcelo Rebelo de Sousa, para quem o voto de hoje foi “como todos os outros”.

“Vinha para cá a pensar como é que foi o voto nas primeiras presidenciais. Eu, no início do início, nas primeiras eleições, eu estava nas mesas de voto”, recordou.

Ao dirigir-se à mesa de voto, na secção 93 das 118 instaladas na Cidade Universitária, em Lisboa, o Presidente da República apresentou o cartão de eleitor, que já não é válido, antes de mostrar o bilhete de identidade.

“Eu votei em todas as eleições, não deixei de votar, não estive doente. E, portanto, é bom para a democracia os portugueses votarem, porque, cada vez que se vota, está-se a mudar, e a democracia é isso”, declarou.

