"Vamos ver no fim da próxima semana e na passagem para junho, o resultado deste segundo passo que estamos a dar de abertura da restauração, comércio, escolas e, portanto, aumento de convivência", recordou.





"os portugueses continuam a aderir a uma progressiva normalização, tanto quanto possível, da sua atividade, mas com muito cuidado". "É isso mesmo que queremos", reforçou Marcelo.





"controlo nos internamentos e um controlo nos cuidados intensivos". "Não haver stress

no Serviço Nacional de Saúde é particularmente importante", defendeu.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , considera que os atuais números em Portugal relativos à pandemia de covid-19 são "muito coerentes" com o percurso epidemiológico no País. As declarações do Chefe de Estado foram feitas à chegada ao restaurante Valenciana, onde ia nos tempos de estudantes e onde chegou a fazer reuniões políticas."A primeira experiência de desconfinamento não teve resultados negativos ou preocupantes", disse o Chefe de Estado, alertando para a necessidade de esperar por junho para se fazer uma leitura da segunda fase que agora começou e que trouxe mais portugueses para a rua e abriu mais atividades económicas.Ainda assim, o Chefe de Estado mostrou-se esperançado que tudo corra bem visto que, ao andar a pé por Lisboa, pôde constatar queAos jornalistas, o Presidente da República considerou, ainda, que os números atuais do novo coronavírus em Portugal representam um

Portugal regista 1.263 mortes relacionadas com a covid-19, mais 16 do que na terça-feira, e 29.660 infetados, mais 228, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de terça-feira, em que se registavam 1.247 mortos, constatou-se um aumento de óbitos de 1,3%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (29.660), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 228 casos do que na terça-feira (29.432), representando uma subida de 0,8%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (713), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (289), do Centro (230), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.