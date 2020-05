Portugal não tinha tão poucos internados com Covid-19 desde fim de março

O boletim epidemiológico da DGS desta quarta-feira mostrou um decréscimo no número de internados com o novo coronavírus. São agora 609, menos 20 que no dia anterior – uma descida de 3,2% em relação a terça-feira. Este é o número mais baixo de internados com a Covid-19 desde 31 de março.

Entre os 609 internados, a DGS informa também que existem 93 doentes em unidades de cuidados intensivos – menos oito em relação ao dia anterior e uma descida de quase 8% nas últimas 24 horas. O número de casos graves representa agora apenas 0,3% dos casos totais em Portugal e é o mais baixo desde o dia 28 de março.

Ainda assim, Portugal regista agora o seu quinto dia com mais de uma dezena de mortes causadas pela doença. Foram 16 as vítimas mortais registadas esta quarta-feira, um crescimento de 1,3% em relação ao dia anterior.

Esta quarta-feira foram também dados como recuperados 21 pacientes da Covid-19, subindo o total de recuperados para os 6.452. Os recuperados representam agora 21,8% do total de casos do país.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 228 novos casos – um aumento de 0,8% em relação ao último dia, mantendo a média de pouco mais de 200 novos infetados pela Covid-19 por dia.