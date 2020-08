A carregar o vídeo ...

"Para o futuro, têm de ter muito cuidado." Foram estas as palavras que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse após ajudar duas banhistas em dificuldades no mar da praia do Alvor, Portimão, que seguiam dentro de uma canoa que virou."Apesar de terem coletes, não sabendo nadar muito bem — e mesmo quem sabe nadar muito bem —, ir para fora e querer ao mesmo tempo ficar com a canoa e depois voltar para terra, na idade delas, que são muito miúdas, é muito difícil", disse o chefe de Estado.O momento foi captado pelas câmeras da CMTV. Foi no seu primeiro mergulho do seu primeiro dia de férias no Algarve que Marcelo Rebelo de Sousa foi ajudar as jovens. Nadou até elas e ali permaneceu até à chegada do nadador-salvador."Aquelas jovens vinham de outra praia e, como há uma corrente muito grande de Oeste, foram arrastadas na direção destas praias. Viram-se e engoliram muita água e não eram capazes nem de virar nem de subir para lá, nem de nadar, tal a força da corrente", explicou.