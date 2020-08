O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, frisa que leu o relatório da Ordem dos Médicos e disse que "é preciso ler todos os quatro relatórios". O recado do chefe de Estado foi dirigido à ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que disse numa entrevista ao Jornal Expresso que não tinha lido o relatório da Ordem dos Médicos feita ao lar de idosos de Reguengos de Monsaraz, onde 162 pessoas ficaram infetadas e 18 morreram num surto de Covid-19."O que é facto é que o Ministério Público tem ali muito material para se debruçar e para apreciar", frisa Marcelo Rebelo de Sousa, em declaração aos jornalistas em Alvor, no Algarve, onde vai gozar cinco dias de fériasDos quatro relatórios, o Presidente da República garantiu que os documentos "não têm exatamente as mesmas conclusões", acrescentando que o caso está a ser investigado pelo Ministério Público, pelo que defende que não deve "fazer nenhum tipo de comentário".Este sábado a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, admitiu que não leu "pessoalmente" os relatórios. "Mas a Ordem fez-me chegar o relatório e já pedi que o analisassem", disse a governante, que tutela os lares de idosos, em entrevista ao Expresso.O relatório da comissão de inquérito da Ordem dos Médicos para avaliar as circunstâncias clínicas do surto de covid-19 num lar em Reguengos de Monsaraz, a que a Lusa teve acesso, aponta responsabilidades à administração. Diz que não era possível cumprir "o isolamento diferenciado para os infetados ou sequer o distanciamento social para os casos suspeitos".