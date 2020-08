ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de agosto de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 19 de agosto de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Quem pense que Marcelo Rebelo de Sousa só agora, que é Presidente da República, começou a salvar jovens em perigo no mar, desengane-se. No fim de semana, participou na assistência de duas jovens no Algarve. Mas já em julho de 1991, há 29 anos, salvou uma jovem de se afogar no Guincho. Escreveu o Expresso, na edição de dia 20 desse mês, que uma "jovem banhista se viu aflita, ao ser apanhada pela forte ondulação e correnteza. Determinado, fez-se à água para a salvar e por pouco não ficava lá também."