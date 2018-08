O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou este domingo a morte "prematura" de Pedro Queiroz Pereira, lembrando o "grande industrial" que foi.Na nota de pesar publicada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "apresenta suas sentidas condolências à família de Pedro Queiroz Pereira".O Presidente da República lamenta ainda "o prematuro desaparecimento desse grande industrial português".O empresário Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes de Portugal, dono da Navigator (antiga Portucel) e da cimenteira Secil morreu este sábado, aos 69 anos, noticiou hoje a edição online do Expresso, informação entretanto confirmada à Lusa por fonte da Navigator.Segundo a revista Exame, era detentor de uma fortuna avaliada em 779 milhões de euros (em conjunto com a mãe), o que fazia dele o sétimo mais rico do país.Pedro Queiroz Pereira era accionista maioritário do grupo Semapa, proprietário da Navigator, mas também da cimenteira Secil e de negócios na área do ambiente e da energia.