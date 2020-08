Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se com a inclusão de Portugal nos corredores aéreos do Reino Unido. "É tão importante [a inclusão de Portugal na lista do Reino Unido], faz tanta diferença, tanto na Madeira, como no Porto ou noutros pontos do país, mas no Algarve, faz uma grande diferença", afirmou em Portimão, aos jornalistas.O Presidente da República assinalou que esta mudança deverá trazer "muitos turistas britânicos" ao Algarve e deixou ainda uma palavra aos britânicos que vieram ao nosso país, mesmo perante a obrigatoriedade da quarentena."Cumprimento aqueles britânicos que ousaram vir ao Algarve, vindo por outro país ou correndo o risco da quarentena que tiveram o mérito", disse Marcelo.