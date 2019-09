O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , defendeu este domingo uma maior reutilização dos manuais escolares para se cumprir o objetivo social da medida."A percentagem de reutilização dos manuais escolares tem de ser mais elevada para cumprir o objetivo social", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.Para o Presidente da República, a reutilização dos manuais escolares "tem de ser tendencialmente a 100% e isso não foi atingido até agora".O Presidente da República falava durante a apresentação do livro "Marcelo Rebelo de Sousa Todos os Dias", de Felisbela Lopes e Leonete Botelho, integrada no programa da Festa do Livro de Belém, que termina hoje nos jardins do Palácio de Belém.Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ainda que se devia "estimular os autores para escreverem mais para os manuais escolares".