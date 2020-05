Depois de a hipótese de um novo mandato como Presidente da República para Marcelo ter sido lançado por António Costa - que disse esperar voltar a visitar a Autoeuropa com Marcelo -, ele respondeu."Em 2016 estávamos a sair de uma crise longa e difícil da economia portuguesa. Vamos continuar a confiar nos portugueses, vamos ultrapassar esta pandemia, este ano, no próximo ano, e nos anos que vêm. Cá estarei, cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor. Estaremos cá a fazer o que temos a fazer", respondeu Marcelo.Antes, Costa tinha recordado que à Autoeuropa, o primeiro-ministro e o Presidente da República vinham sempre em conjunto, como ocorrido em 2016 (na fotografia) e agora, 2020, último ano do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. "Temos que cá voltar outra vez, uma terceira vez" em 2021, que seria o primeiro ano de um novo mandato de Marcelo. Segundo Costa, nessa visita comeriam ambos no refeitório da Autoeuropa.Quando questionado diretamente sobre uma nova candidatura, Marcelo foi mais evasivo, não confirmando se se recandidata.No seu discurso, Marcelo deixou três palavras: "gratidão" à Autoeuropa por se ter adaptado às mudanças trazidas pela pandemia, "esperança" que espera ver traduzir-se a nível europeu com uma colaboração "entre todos os países" e "confiança" nos portugueses, e numa Europa que se espera estar à "altura das circunstâncias".Antes, falou Costa. O primeiro-ministro deixou conselhos, como o do acesso constante a produtos de desinfeção e o de mudar a roupa para não se levar qualquer contaminação para casa. "É muito importante, essencial a confiança para se regressar ao trabalho em segurança", frisou o primeiro-ministro. "Queria felicitar a Autoeuropa por este sinal inequívoco do regresso ao trabalho."O primeiro-ministro sublinhou ainda a necessidade de uma retoma a nível global e de recuperar "a cadeia de valor entre países". "A resposta da UE não pode ser à medida de cada país, mas idêntica a todos os países."