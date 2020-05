Marcelo pede ao presidente chinês que ajude a resolver atrasos na entrega de material

Xi Jinping , telefonou, esta quinta-feira, a Marcelo Rebelo de Sousa com a pandemia de covid-19 como ponto central da conversa, incluindo os atrasos na chegada de material comprado a Pequim. A chamada telefónica foi tornada pública pelo Chefe de Estado no site da Presidência. "

O presidente da China,O presidente Xi Jinping ligou esta tarde ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, tendo os dois Chefes de Estado abordado temas de interesse bilateral e multilateral, em particular a atual pandemia global e a evolução da situação em cada um dos dois países. Sobre essa evolução falou cada um dos Presidentes, explicando o processo nacional", lê-se no comunicado.Marcelo "aproveitou para solicitar a intervenção do presidente chinês face ao atraso na entrega de material, nomeadamente ventiladores, encomendado e pago por Portugal, tendo o presidente chinês assegurado que tudo iria fazer para mais rápida resolução do assunto", revelou a Presidência, acrescetando que o Chefe de Estado aproveitou a ocasião para agradecer "os contributos de cidadãos e entidades chinesas, que doaram desse material ao povo português".Foi ainda revelado que "os dois Presidentes abordaram depois as consequências da pandemia na economia e na sociedade à escala universal, no contexto das estratégias diferenciadas de desenvolvimento, e renovaram o interesse no aprofundamento das relações luso-chinesas e sino-europeias baseadas nos princípios da amizade, cooperação e respeito mútuo".Portugal regista 1.105 mortes relacionadas com a covid-19, mais 16 do que na quarta-feira, e 26.715 infetados (mais 533), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde. A nível global, o novo coronavírus já provocou mais de 263 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas.