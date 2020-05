Marcelo telefonou a Centeno para lhe pedir desculpa

O ministro das Finanças, Mário Centeno, pediu a reunião com o primeiro-ministro, na quarta-feira à noite, para apresentar a demissão do cargo depois da "intromissão" do Presidente da República na gestão política do Governo. O próprio Marcelo Rebelo de Sousa já ligou a Centeno, esta quinta-feira de manhã, para pedir desculpa e argumentar que se equivocou, segundo informação recolhida pelo CM.